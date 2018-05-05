القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
سياسي
السبت 05/مايو/2018 - 06:24 م

«دراما الأعلى للإعلام» ترسل معايير الأعمال الفنية لرؤساء القنوات

«دراما الأعلى للإعلام»
الحسين عبيد
dostor.org/2157678

اجتمعت لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، برئاسة المخرج محمد فاضل ومجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقدة خيرية البشلاوي ونبيل الجوهري، سكرتير نقيب المهن السينمائية، والسيناريست هاني كمال، أعضاء لجنة الدراما، وبحضور المستشار هيثم شاكر، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

واستعرضت لجنة الدراما قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار معايير الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على المحطات الإذاعية، على أن يتم إرسال نسخة من هذه المعايير إلى رؤساء القنوات التليفزيونية والإذاعية قبل حلول شهر رمضان.

كما عرضت اللجنة الأبحاث التي كلفت بها المكتب الفني بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والخاصة بدراسة عرض الإعلانات في الأعمال الدرامية، واتفقت اللجنة على الاسترشاد بهذه الأبحاث في وضع المعيار المناسب للإعلانات في الدراما المصرية، ورفع توصية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار القرارات اللازمة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهرين

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهرين

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهرين

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهرين

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ أكثر من شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

«الآثار» يكشف خريطة توزيع محتويات مقبرة توت عنخ آمون (فيديو)

الاجتماع الثانى لسد النهضة غدًا.. و«التُساعى» ينتظر النتائج

10 إعلاميين يتنافسون فى دراما رمضان.. تعرف عليهم

الملك سلمان يُصدر أمرًا ملكيًا بحماية المبلغين عن قضايا فساد

الأكثر قراءة

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

كشكول

افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتشخيص الأشعة التداخلية للمخ

وقفة احتجاجية ضد تطبيق "الثانوية التراكمية" غدًا

شيحة: "لجنة التعليم راضية عن جدول أجور مرتبات المعلمين وتقترح مضاعفته"

شوقى يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض طلاب المعهد الفنى للتمريض

الأمصار

"فيس بوك" يدرس طرح نسخة جديدة بدون إعلانات

الكاتب إبراهيم الكوني: قائمة الأعمال الأكثر مبيعا «شهادة زور»

"تويوتا" تنفق 1.1 مليار دولار للخطة التوسعية

روسيا.. اعتقال زعيم المعارضة بعد استبعاده من الانتخابات

العراق.. قوات الأمن تعتقل 5 مسلحين بالموصل

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

نبات سحرى يزيد حرق الدهون 27%.. تعرف عليه

قطع حلوى الزفاف الملكي تعرض للبيع في المزاد ببريطانيا

ads
ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads