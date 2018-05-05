السبت 05/مايو/2018 - 06:21 م
إطلاق النار على شخص بعد طعنه 3 من المارة في لاهاي
dostor.org/2157672
أعلنت الشرطة الهولندية، السبت، أن شخصًا قتل 3 من المارة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأكدت أنها قامت بإطلاق النار على منفذ الهجوم مما أسفر عن إصابته.
أعلنت الشرطة الهولندية، السبت، أن شخصًا قتل 3 من المارة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأكدت أنها قامت بإطلاق النار على منفذ الهجوم مما أسفر عن إصابته.
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