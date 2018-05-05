الخارجية العراقية ترفض تواجد أي قوة أجنبية في البلاد

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، السبت، رفض وجود أي قوات أجنبية على أراضي العراق.



ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، عن بيان صادرعن مكتب الجعفري عقب لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة أن «العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حُسن الجوار، ورفض تواجد أي قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين والمنطقة».



وأعرب الجعفري عن «شكره وتقديره للمواقف الداعمة للعراق بتقديم المساعَدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق»، مشيرًا إلى أن العراق لايزال يتطلع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري؛ لما له من أثر كبير في تعميق العلاقات، وتفعيل المصالح المشتركة.