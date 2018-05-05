رقصة الشتاء

استهلكنى الرقص أمام المرآة تلك الليلة، ليالى الشتاء، فأر خبيث يقرض جدران قلبى حتى يهذب أسنانه، وحيدة هذا العام أنظر إلى الخلف كأن الماضى رجل ورائى سيطوقنى ويقول لى لا تقلقى، أنا هنا، هذا وهم ما تشعرين به لأن الطقس أكثر برودة هذه الليلة، فانتبه لوجوده وأختبئ داخل حضنه وأنام.

رقصت لأنفض عنى فأر الشتاء الذى يعبث بجدار قلبى الحزين الوحيد، المرآة تخبرنى بما أريد نسيانه، الشعيرات البيضاء والعيون التى ينطفئ نورها بالتدريج كشمعة يذوب آخر سنتيمتر من فتيلها، وحيدة هذا العام، يمنحنى الرقص أنفاسًا إضافية، كى يشتعل جسدى بالحرارة، وأشعر بالحياة، تمنيت ألا أعيش طويلًا، وأن يصحبنى الرقص فى الحياة التى ستكون قصيرة، هذا الجسد هو الشىء الوحيد الذى لا يرهقنى، أنا من أرهقه، حتى أننى قلما أمرض، هو فقط القلب الذى ينتقم منى كل ليلة، فأنا أصحو مبكرًا للعمل، أتوه فى الدنيا وبين الناس، أخرج لقلبى لسانى بمكر مع كل ضحكة أو فرحة حقيقية.

تتلاشى كل مخاوفى لحظة سماع الموسيقى واندماج الجسد مع زخات النغم فوق جلدى، تنعدم الجاذبية مع الأرض ومع قلبى، أذوب فى مرح أخضر، كل دقيقة تمر أعرف أن جسدى الخفيف المرهف كفراشة صفراء سوف يثقل بفعل الحركة، وأن روحى ستتوهج أكثر، سيصل الصراع إلى قمته بعد نصف ساعة مثلًا أو أكثر، ستطوق روحى للهرب أكثر من فأر الشتاء وقلبى الحزين، سيصرخ جسدى أن كفى وسنعود بعد فترة راحة قصيرة، لكن، سأندس تحت الغطاء، سيغدر بى قلبى، وستحزن روحى، سيكون الرقص مسكنًا لطيفًا، آخذة قبل النوم طوال ليالى الشتاء.