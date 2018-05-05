4 أحزاب معارضة ضد أردوغان في الانتخابات التشريعية التركية

أعلنت 4 أحزاب تركية السبت، رسميًا تشكيل تحالف انتخابي؛ للوقوف في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التشريعية المبكّرة التي ستجرى في 24 يونيو المقبل.



وبحسب بروتوكول التحالف الذي تم تسليمه للسلطات الانتخابية، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن التحالف يضم أبرز أحزاب المعارضة: "حزب الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديموقراطي)، حزب "ايي" (يمين)، حزب "سعادة" (محافظ)، و"الحزب الديموقراطي" (يمين الوسط).



وتطمح المعارضة من خلال هذا التحالف، الذي أطلق عليه تسمية "تحالف الامة"، إلى قطع الطريق على أردوغان الذي أعلن في مارس الماضي تقريب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية من نوفمبر 2019 إلى 24 يونيو 2018.



ويقتصر التحالف بين الأحزاب الأربعة على الانتخابات التشريعية، لاسيّما أن 3 منها قررت تقديم مرشحين حزبيين للرئاسة.



ويعتبر "حزب الشعوب الديموقراطي" الموالي للاكراد الغائب الاكبر عن هذا التحالف، وكان أطلق الجمعة حملته الانتخابية بإعلانه رسميًا ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش للرئاسة رغم أنه مسجون منذ أكثر من عام ونصف العام.



في المقابل، تحالف حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وصاحب أكبر كتلة نيابية منذ 16 عامًا، مع حزب الحركة القومية لخوض الانتخابات المبكرة.



ويكتسي الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي اهمية كبيرة؛ لأنه سيدشّن بدء سريان معظم الإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية بعدما أقرت إثر استفتاء دستوري في أبريل 2017.



ويبدو أن الحملة الانتخابية ستكون حامية إذ أن المعارضة اختارت خطباء مشاكسين لمواجهة أردوغان.



والجمعة أعلن "حزب الشعب الجمهوري" ترشيح محرم اينجه النائب البارز المعروف بخطبه النارية والحماسية لمنافسة اردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وافتتح اينجه حملته السبت في يالوفا في شمال غرب البلاد.



وأحجمت القنوات الإخبارية الرئيسية عن بث خطاب اينجه، علمًا بأنها تنقل خطابات أردوغان كاملة بشكل مباشر.