«تموين الأقصر»: لجنة لفحص ماكينات مخابز الزينية والبياضية

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة تموين الأقصر، أنه وبالتنسيق مع صابر عطيتو مدير شركة سمارت بالأقصر، تم عمل لجنة فحص ماكينات مخابز إدارتي الزينية والبياضية، طبقا لبرنامج متابعة الأرصدة للمخابز والمستودعات.



ويشمل البرنامج عمل محاسبة للمخابز والمستودعات منذ بدء المنظومة لبيان الفرق بين المبيعات والمشتريات، وعلى ضوء المحاسبة يتبين الرصيد للمخبز أو المستودع وهو إما أن يكون دقيق على الأرض أو تصرف، ثم المرحلة التالية تشمل الاستعانة بشاشة بيانات المخابز التى توضح الرصيد الداخلى فى ماكينة المخبز أو المستودع، ثم يتم مطابقة كل البيانات التى تحصلنا عليها مع الواقع الفعلى عبر التنسيق مع الادارات المختلفة والفحص اليدوى للمكن، ويتم تحرير محاضر تصرف بناء على تقارير المتابعة.

