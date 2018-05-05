المشدد 6 سنوات لحداد مسلح لاتجاره في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، السبت، المتهم عادل الشحات عشري، حداد مسلح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم الأميرية.



صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم الخولى وشادى رفقى، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.



وأسندت النيابة للمتهم، عادل الشحات عشرى، تهمة حيازة وإحراز 10 لفافات لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى حصيلة اتجاره، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع زبائنه.