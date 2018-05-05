محافظة الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

أعلن محافظ الغربية أحمد ضيف صقر، إنهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات؛ لتلقي بلاغات المواطنين طوال الشهر الكريم وتذليل أية عقبات والعمل على حلها فورا والاطمئنان على توافر كافة السلع والخدمات.



وقال صقر في بيان اليوم، إنه أصدر تعليماته لقطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة لإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع وبالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية اللازمة وبكميات مناسبة خلال الشهر المبارك، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة السلع الاستهلاكية المعروضة وضمان سلامتها صحيا وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر.



وأكد أنه تم إعداد خطة مرورية لتكثيف التواجد المروري وتنظيم المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظة وضمان السيولة المرورية خلال ساعات الذروة، وتشكيل فرق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها واللحوم والأسماك، وأيضا تكثيف الرقابة على المذابح ومنافذ توزيع اللحوم والأسماك والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية في المحلات العامة والمطاعم والنوادي والفنادق، والتأكد من استيفاء العاملين في هذه الأماكن للشروط الصحية، وحملهم للشهادات الصحية السارية المفعول.



كما سيتم أخذ عينات من الأغذية المقدمة في كافة الأماكن العامة ومنافذ التوزيع وذلك بصفة دائمة لفحصها وإعدام التالف منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف أعداد النوبتجيات بمرفق الإسعاف وكافة المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الأدوية والأمصال، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الفورية حيال أي حالة مرضية وكذا أي اشتباه يتم التبليغ عنه، والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر الوعي الثقافي الصحي لدى الجماهير، والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة والمرور اليومي على المحلات وأماكن البيع، وإخطار الوحدات المحلية وجهاز النظافة والتجميل بضرورة رفع القمامة يوميا، وكذا المرور على محطات المياه والتأكد من نسب الكلور المضاف للمياه ومطابقتها للمواصفات وأخذ عينات يوميا من المياه وفحصها.



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومختلف الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة ومراقبة توفير السلع وتداولها بدون زيادات في الأسعار وإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار والاشتراك مع قطاع الصحة والطب البيطري في الحملات للتأكد من سلامة ما يرد وما يعرض بالأسواق من السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والقضاء على أي حالات غش أو استغلال وفتح منافذ لبيع اللحوم ومختلف السلع الغذائية لتلبيه احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.