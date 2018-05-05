الست جمالات.. كيف توقف قلب الأغنية الشعبية



- حفظت المواويل من الراديو.. منعها والدها عن التعليم لخدمته.. واكتشفها الحجاوى



حكت ابنة الفنانة الراحلة جمالات شيحة تفاصيل لحظات النهاية، فقالت: «فى الأيام الأخيرة قبل وفاتها، كانت تحرص على أن تجمع كل أفراد أسرتها حولها، وعندما كنّا نسألها: (إيه اللى بيوجعك؟)، ترد: (الحمد لله أنا كويسة.. نفسى شهر رمضان يجى بسرعة، علشان نتجمع على الفطار تانى فى أول يوم، زى كل سنة)». أما عن وجودها فى قسم العناية المركزة بالمستشفى، فذكرت ابنتها أن أفراد الأسرة كلها اعتادوا الاجتماع قبل زيارتها، حسب المواعيد المقررة من إدارة المستشفى، ثم المرور عليها فى «رقدتها» الأخيرة، لكن الغريب، أنه رغم كل الآلام التى كانت تعانيها لم تشكُ أبدًا، ولم تكن تردد سوى «الحمد لله، أنا كويسة»، وفق الابنة. وأضافت: «جمالات شيحة كان عندها قناعة بأن ربنا سبحانه وتعالى يوضع سره فى أضعف خلقه، ودائمًا ما استشهدت بأنها لا تعرف تقرأ أو تكتب، ويدوب بتكتب اسمها بالعافية، ورغم كل ده طلبت منها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية تدريس الفن».

لكنها، وفق ابنتها، لم تتحمل مشقة التدريس والتعليم، رغم حفظها كل مقامات الموسيقى، والمواويل من خلال السمع، عبر الراديو أو من والدها، الذى كان يدلل والدتها أثناء تواجدها فى المطبخ بـ«الموال» والأغانى الشعبية، علاوة على أنه كان يردد الأغانى الشعبية للفلاحين فى المساء.

والد جمالات كان له دور كبير فى عشقها للفن، إذ كان يعمل مطربًا فى الموالد، واعتاد غناء الأغانى الشعبية والمواويل، التى حفظتها منه فيما بعد، إلا أن دوره فى حياة ابنته لم يقف عند هذا الحد فقط، بل رفض تعليمها ودخولها المدرسة، لأنها كانت البنت الثانية التى بقيت من ضمن ١٠ أولاد، ماتوا جميعًا، متعللا بقوله: «بنتى مش عاوزها تتعلم، تعليمها هى خدمتى فى البيت».

وعن اللحظة التى غيرت مجرى حياة والدتها، قالت ابنة جمالات شيحة: «فى إحدى زيارات أمى إلى أبناء خالتها فى القاهرة، الذين كانوا يعملون مع الفنان الشعبى الراحل زكريا الحجاوى، فى ملاهى البالون، رآها (الحجاوى)، وطلب منها الغناء، وبعد سماعها أعجب بها، ثم سافر إليها فى الشرقية، بصحبة زوجته الفنانة خضرة محمد خضر».

وتضحك وهى توضح أن أولاد قريتها «كوم حلين»، عندما رأوا التاكسى الأبيض، الذى جاء بـ«الحجاوى» و«خضرة»، قالوا: «جمالات جالها ناس بعربية بيضا».

وأضافت: «الحجاوى تحدث مع والدها، لإقناعه بأن يترك ابنته جمالات كى تعمل مطربة، وبالفعل، وافق جدى على الفور ولم يمانع فى ذلك، وبعدها انطلقت أمى مع الحجاوى، تجوب المحافظات والقرى لاكتشاف الموهوبين».

وتابعت: «بدأت احتراف الغناء وعمرها ١٧ عامًا فقط، كانت تغنى فى الموالد والأفراح الشعبية فى المحافظات، بالوجهين القبلى والبحرى، وكان ينصب لها صوان الغناء بالليالى، ويتحمل صاحب الليلة كل تكاليفها، من إقامة أو غيرها، ومن تلك الموالد كان مولد شيخ العرب، السيد البدوى بطنطا، والشيخ الدسوقى بكفر الشيخ، ومولد الشيخ أبومسلم بالشرقية».



- محمد طه كان يعطيها 500 جنيه فى الليلة



انتقلت جمالات شيحة، من محافظة الشرقية إلى القاهرة، بصحبة عائلتها الصغيرة، المكونة من والدتها ووالدها وشقيقتها، وعينهم «الحجاوى» فى مسرح المقطم بالقلعة، ثم أسسوا فرقة «الفلاحين» للغناء الشعبى، عام ١٩٦١.

الفرقة قدمت العديد من الأعمال الفنية للتليفزيون المصرى، مثل أوبريتات خيال المآتة، وسعد اليتيم، بالإضافة إلى العديد من الأغانى الشعبية والتراثية والمواويل.

وكانت «الفلاحين» سببًا فى سفر جمالات شيحة إلى بلاد عديدة، مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، ودول أخرى كثيرة، حسب ما أكدته ابنتها.

وعن مظاهر الإعجاب بالفن الشعبى الذى قدمته أمها هناك، قالت: «رغم أن الجمهور لم يكن يفهم اللغة العربية، لكنه كان يصرخ من السعادة وشدة الإعجاب بالإيقاع والموسيقى، كانوا معجبين للغاية بالحركة والملابس التى كانت ترتديها، لكن الغريب، أنه ورغم كل هذه الأعمال التى قدمتها هناك، لم تجن أموالا كثيرة، إذ اعتاد متعهدو تلك الحفلات أن يعطوها الأموال القليلة ويستحوذوا على الباقى». وفيما يخص ملابسها، أوضحت: «تحب الملابس، وفى بيتها اعتادت ارتداء أى ملابس، ودائمًا ما كانت تحب أن تكون متواضعة، أما الحفلات والمناسبات، فلكل منها ملابس خاصة بها».

وأوضحت: «الملابس التى ترتديها فى الحفلة تختلف عن تلك التى ترتديها فى الأفراح، ولا بد أن تكون تلك الملابس فى كل المناسبات محتشمة، أمى كانت تحب الحشمة، ولا تحب أن تغنى إلا مع فرقتها الموسيقية، ولم تغن سوى مرة واحدة دون فرقتها، كانت مع الراقصة نجوى فؤاد، ولم تكرر تلك التجربة مرة أخرى». وعن عمل جمالات شيحة مع المطربين الرجال، قالت: «مكانتش بتحب تغنى معاهم، لكنها سجلت بعض المواويل معهم، كان الفنان يقول موال من ناحية وهى ترد عليه بموال، أما المطرب الشعبى الكبير محمد طه، فوضعه مختلف، إذ اعتاد عند تعاقده على أى من حفلاته الكبرى أن يطلبها دائمًا، وكان يحافظ على تحيتها أثناء وجودها على المسرح، بالإضافة إلى دفع مبالغ لها، تتراوح ما بين ٢٠٠ و٥٠٠ جنيه فى الليلة الواحدة». وأشارت إلى أن الفنانة جمالات شيحة تعاونت مع المطرب محمد محيى، فى ألبومه الغنائى «مظلوم»، فى عام ٢٠٠٨، وشاركته بصوتها فى الأغنية الرئيسية، وتم الاتفاق على تنفيذ ذلك إثر عودتها من سفرها بالخارج، ورغم طول غيبتها إلا أن «محيى» انتظرها لفترة كبيرة، بعد ترحيبها بمشاركته، لأن الأغنية كانت تتماشى مع ما اعتادت تقديمه من فن الموال الشعبى، وفى آخر أيامها، شاركت فى «دويتو غنائى» مع المطرب على الحجار، يحمل اسم «الهوى يبلى»، من ألبوم «ما تاخدى بالك».



- الموسيقيين» امتنعت عن منحها أكثر من 200 جنيه للعلاج



اعترفت ابنة جمالات شيحة بأن أمها كانت تعيش من «معاش» نقابة المهن الموسيقية، الذى يبلغ ٣٢٠ جنيها فقط، رغم أن مصاريف علاجها الشهرى تصل إلى ٨٠٠ جنيه، ورغم أنها كانت واحدة من مؤسسى النقابة، إلا أن النقيب رفض منحها أكثر من ٢٠٠ جنيه، كمصاريف علاج. وتابعت: «عانت أمى فى آخر أيامها من بعض الأمراض المزمنة، فى القلب، بالإضافة إلى هشاشة العظام، وهو ما أجبرها على الابتعاد عن الساحة الفنية مؤخرًا، خاصة أنها كانت لا تحب الغناء وهى جالسة على كرسى، إذ اعتادت الوقوف على خشبة المسرح لساعات طويلة، لكنها وصلت إلى سن كبيرة، أرادت معه أن تستريح». وأضافت: «كانت تتمنى أمى لو عاد بها الزمان أن تحفظ القرآن الكريم وتتلوه بصوتها، ولأنها غير متعلمة ولا تجيد القراءة ولا الكتابة وهو ما منعها عن ذلك، وكان مشوارها الفنى الذى اقترب من ٧٠ عامًا مع المواويل والأغنية الشعبية، سينتهى قبل سنوات، لولا وصية أحد أصدقائها لها قبل أن يتوفى، الذى أوصاها قبل ما يموت، وقال لها إوعى تسيبى الغنا والفن، لازم تفضلى تغنى لآخر نفس فيك، وفعلا فضلت ماشية على الوصية»، وفيما يتعلق بدور الزوج فى حياة جمالات شيحة، قالت ابنتها: إن أبى لم يغضب مطلقًا من عمل أمى فى الأفراح الشعبية، لثقته فى نفسه وفيها وأسرتها، خاصة أنه تزوجها وهى صغيرة جدًا، فى سن الثانية عشرة، بعدما رآها وأعجب بها، فتقدم إلى خطبتها على الفور، وتحدث مع والدها وتزوجها.

أما الفنانة فاطمة عيد، فقالت لـ«الدستور»، إنها لم تكن من جيل الفنانة جمالات شيحة، إلا أنها التقت بها أكثر من مرة، فى الحفلات التى كانت تنظمها وزارة الثقافة فى منطقة الحسين، خلال شهر رمضان من كل عام، مؤضحة أن جيل «شيحة» يضم الفنانة فاطمة سرحان، والفنانة خضرة محمد خضر، وكانت الأخيرة هى أكبرهن سنًا، وكان يجمعهن الحب والتقدير دومًا «كانوا بيراعوا ربنا فى بعض». ونعت فاطمة عيد زميلتها جمالات شيحة، وقالت إن الوطن العربى فقد صوتًا متفردًا، فالراحلة كانت فنانة بحق، حتى النخاع، وصاحبة صوت قوى جدًا، حتى إذا غنت فى الحفلات دون «ميكروفون» يسمعها كل من الحفلة أو السهرة.

وأضافت: «العلاقة التى كانت تجمعنا قوية، من خلال الحب والتقدير والإخلاص، ولم تعد موجودة الآن فى الأوساط الفنية، أو حتى على مستوى العلاقات الإنسانية بين الناس».

يذكر أن أغنية «جبلى»، تأليف الكاتب الصحفى محمد العسيرى، هى الأخيرة فى مسيرة الفنانة الراحلة جمالات شيحة بمشاركة الفنان على الحجار، ومن أبرز ما غنت: «على ورق الفل دلعنى، ويا ما دقت ع الراس طبول، ومصر يا غالية، وراسينى».

