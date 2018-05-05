وزير الصحة: نحتاج ملياري جنيه سنويًا لسد احتياجات أدوية الأورام

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، "إن الحكومة رصدت 1.4 مليار جنيه في موازنة وزارة الصحة بشأن الأدوية، بالرغم من احتياجنا لـ2 مليار سنويًا، لسد احتياجات أدوية الأورام فقط".



وأضاف عماد الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الوزارة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء منذ 3 أشهر لتخصيص 2 مليار جنيه سنويًا، لوزارة الصحة لسد الاحتياجات من أدوية الأورام، إلا أنه لم يتم التنفيذ إلا بنسبة 560 مليون جنيه فقط، قائلًا: "نعانى من نقص أدوية الأورام ولابد من دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة لتوفيرها".



وفيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية، قال عماد الدين، "نحتاج لـ425 مليون دولار لرفع الكفاءة والمستلزمات"، مؤكدًا أن الوزارة خلال الفترة الماضية افتتحت 72 مستشفي، ودعمت المستشفيات بـ100 سرير للرعاية المركزة.

