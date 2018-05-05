اختتام مؤتمر الصحة الحيوانية لدول الساحل الأفريقي

أوصى خبراء من دول الساحل الأفريقي في ختام المؤتمر السادس حول الصحة الحيوانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط بتقاسم التجارب والمنهجيات المتبعة وتحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات.



وذكرت الإذاعة الموريتانية، السبت، أن الدول الأعضاء في المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل الأفريقي والمدعوم من البنك الدولي طالبت في ختام اجتماعاتها، بتأمين الموارد المالية الخاصة باقتناء اللقاحات حتى ما بعد المشروع وبتسريع وتيرة البني التحتية البيطرية في الدول المعنية.



ولفتت الإذاعة إلى أن الاجتماع الذي دام خمسة أيام، مكّن دول الساحل الأفريقي من إعداد خارطة طريق للبرامج المزمع القيام بها في المراحل القادمة للمشروع وما تم تحقيقه في مجال تنفيذ البني التحتية البيطرية في إطار تنفيذ بعض مكونات المشروع ووفق المدة الزمنية المحددة لها.



وأكد البروفوسير عمار فاروق إدريسا، المنسق الجهوي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل الأفريقي أن روح العطاء التي سادت نقاشات ومداولات المشاركين؛ مكن من إصدار توصيات هامة تخدم العمل المستقبلي للقائمين على المشروع في مختلف الدول الأعضاء.



وقال إن العمل يتطلب المزيد من التضحية ليتمكن المنمُّون في الدول المعنية من جني الثمار هذا المشروع، وهو ما يشكل الشغل الشاغل للمنسقية الجهوية للمشروع وتعمل من أجل تحقيقه.



وبدوره، أشاد ليلين بييش، خبير الصحة الحيوانية لدى البنك الدولي، المكلف بالمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بتقبل كل المشاركين للانتقادات الموضوعية الذاتية؛ مما مكن من تسليط الضوء على كل العراقيل والنواقص التي تعترض تنفيذ مكونة الصحة الحيوانية في الدول الأعضاء.