قرد يتسبب في إعلان حالة الطوارئ ببريطانيا

أعلنت إحدى حدائق الحيوان في بريطانيا، السبت، حالة الطوارئ وإغلاق أبوابها أمام الزوّار بعد هروب أحد قردة الجيبون الضخمة من المكان المخصص لها.



وقامت السلطات الأمنية بالحديقة، بإخلاء الزوار على الفور وإدخالهم إلى إحدى المطاعم الموجودة بالحديقة للأمان حتى تم السيطرة على القرد الهارب، وذلك حسب ما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم.



وأكدت حديقة تويكروس القريبة من مدينة ليستر لاحقًا، أن الجيبون كان يهرول في الحديقة لمدة تقل عن 20 دقيقة، وشددت على عدم تعرض أي من الموظفين أو الزوار للخطر.



وقال الدكتور شارون ريدوب أوبي، الرئيس التنفيذي لحديقة الحيوان: "كإجراء احترازي، وكجزء من إجراءاتنا القياسية، أغلقنا حديقة الحيوان مؤقتًا هذا الصباح بسبب وجود أحد القرود في منطقة لا ينبغي أن يدخلها".



وأضاف "أعيد فتح حديقة الحيوانات في غضون 20 دقيقة وعدنا الآن إلى التشغيل الطبيعي مع استمرار زوارنا بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع معنا ".