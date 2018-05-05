وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحي بعد 3 شهور

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن لائحة قانون التأمين الصحي الشامل، تم التوافق عليها وصدرت، اليوم السبت، على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهري أغسطس أو سبتمبر القادم، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه.



وأكد عماد الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن دور الحكومة في موارد هذا القانون ستكون من خلال التحمل عن غير القادرين، والاشتراكات بواقع 5%، منها 1%على المشترك، و4%على صاحب العمل، بالنسبة للعاملين في الدولة، مشيرًا أن الدراسات والإجراءات تمت بشأن المحافظة الأولى التي ستنال التطبيق فيها، وهى بورسعيد، حيث إجمالي المواطنين 550ألف مواطنًا، منهم 130 ألف مواطنًا بالحكومة، ستتحمل الدولة نسبة الـ4% وأيضًا الغير قادرين.