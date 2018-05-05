القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
مصر
السبت 05/مايو/2018 - 05:46 م

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
dostor.org/2157645

زار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، مدينة العبور لتفقد المشروعات التى يجرى تنفيذها، عقب تسليمه وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، وتفقد المشروعات بمدينة بدر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال تفقد وحدات الإسكان الاجتماعى، إن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور يضم 28024 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 2104 وحدات منها، ويجرى تنفيذ 25920 وحدة أخرى.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، تم ويجري تنفيذ 51 مشروعًا خدميًا، لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، وجار تنفيذ 3 مدارس أخرى، وطرح 5 غيرها، كما يتم تنفيذ 4 حضانات، وتم تنفيذ وحدتين صحيتين، ويجري تنفيذ 3 وحدات أخرى، وتم تنفيذ سوقين تجاريتين، ويجرى تنفيذ 13 أخرى، وتم تنفيذ ملعب، ويجرى تنفيذ وطرح 6 ملاعب ومراكز شباب، كما يتم تنفيذ وطرح والإعداد لطرح 6 مساجد وكنائس، وتم ويجرى تنفيذ وطرح 3 مبان للخدمات العامة.

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)
اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 3 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 5 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 6 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ أقل من شهر

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

الآن

الجيش الروسى يعزز قواته بـ10 مقاتلات مزودة بصواريخ «كنجال» الفتاكة

«الآثار» يكشف خريطة توزيع محتويات مقبرة توت عنخ آمون (فيديو)

الاجتماع الثانى لسد النهضة غدًا.. و«التُساعى» ينتظر النتائج

10 إعلاميين يتنافسون فى دراما رمضان.. تعرف عليهم

الأكثر قراءة

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

كشكول

افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتشخيص الأشعة التداخلية للمخ

وقفة احتجاجية ضد تطبيق "الثانوية التراكمية" غدًا

شيحة: "لجنة التعليم راضية عن جدول أجور مرتبات المعلمين وتقترح مضاعفته"

شوقى يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض طلاب المعهد الفنى للتمريض

الأمصار

"فيس بوك" يدرس طرح نسخة جديدة بدون إعلانات

الكاتب إبراهيم الكوني: قائمة الأعمال الأكثر مبيعا «شهادة زور»

"تويوتا" تنفق 1.1 مليار دولار للخطة التوسعية

روسيا.. اعتقال زعيم المعارضة بعد استبعاده من الانتخابات

العراق.. قوات الأمن تعتقل 5 مسلحين بالموصل

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

نبات سحرى يزيد حرق الدهون 27%.. تعرف عليه

قطع حلوى الزفاف الملكي تعرض للبيع في المزاد ببريطانيا

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads