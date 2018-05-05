تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

زار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، مدينة العبور لتفقد المشروعات التى يجرى تنفيذها، عقب تسليمه وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، وتفقد المشروعات بمدينة بدر.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال تفقد وحدات الإسكان الاجتماعى، إن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور يضم 28024 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 2104 وحدات منها، ويجرى تنفيذ 25920 وحدة أخرى.



وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، تم ويجري تنفيذ 51 مشروعًا خدميًا، لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، وجار تنفيذ 3 مدارس أخرى، وطرح 5 غيرها، كما يتم تنفيذ 4 حضانات، وتم تنفيذ وحدتين صحيتين، ويجري تنفيذ 3 وحدات أخرى، وتم تنفيذ سوقين تجاريتين، ويجرى تنفيذ 13 أخرى، وتم تنفيذ ملعب، ويجرى تنفيذ وطرح 6 ملاعب ومراكز شباب، كما يتم تنفيذ وطرح والإعداد لطرح 6 مساجد وكنائس، وتم ويجرى تنفيذ وطرح 3 مبان للخدمات العامة.