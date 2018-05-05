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السبت 05/مايو/2018 - 05:45 م

وزير الزراعة يفتتح المرحلة الأولى لتطوير بحيرة قارون

وزير الزراعة
وزير الزراعة
عبد الناصر محمد..نرمين الدهان
dostor.org/2157643

افتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، المرحلة الأولى لتطوير بحيرة قارون بتكلفة 13 مليون جنيها.

جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتور خالد حسن رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية، وعدد من نواب البرلمان ومسئولي الثروة السمكية بالفيوم.

شمل التطوير انشاء قناة كحزام آمن بطول 10 كيلومتر كما تضمن عدد 8 فلاتر زلطية لترسيب المخلفات الصلبة.

وأكدا وزيرا الزراعة والتموين، خلال الافتتاح على مد المشروع بعدد 4 فلاتر لاستيعاب كامل لمياه مصرف البطس جنبا إلى جنب تطوير وادي الريان.

يذكر أن المشروع تم الإنتهاء منه خلال خمسة أشهر.

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