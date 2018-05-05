القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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سياسي
السبت 05/مايو/2018 - 05:38 م

«صحة البرلمان»: 19 جنيهًا بدل عدوى للطبيب إهانة للمهنة

النائب مجدي مرشد
النائب مجدي مرشد
كريمة أبو زيد
dostor.org/2157636

اعترض النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تخصيص مبلغ 19 جنيهًا، كبدل عدوى للطبيب شهريًا، لافتًا أن ذلك يعد إهانة للمهنة واحتقار للأطباء.

وأضاف مرشد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة 2018 2019، للعلاقة بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، أن علاقة وزارة التعليم العالي بالصحة غير دستورية، ويجب أن تكون الخدمات الصحية كلها بالصحة، لأن المستشفيات الجامعية تُقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية في العمليات المعقدة فقط.

فيما رفض الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، شكر وزير الصحة لوزارة المالية على تخصيصها 1.5 مليار جنيهًا، لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه لا شكر لوزارة المالية لدعمها واهتمامها بصحة المواطن المصري.

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