مسئول إيرانى: سنقف بوجه «بلطجة» ترامب بشأن الاتفاق النووى

قال مسئول أمنى إيرانى كبير، اليوم السبت، إن إيران مصممة على رفض مطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتغيير اتفاقها النووى، واصفًا تلك المطالب بأنها ترقى إلى حد البلطجة.



ويقول ترامب إنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران ما لم يعمل الحلفاء الأوروبيون، بحلول 12 مايو القادم، على تصحيح "عيوب مروعة" فى الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.



وقال على شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانى، فى تصريحات بثها التليفزيون الرسمى: «هذا اتفاق دولى.. ونحن لدينا بالتأكيد القدرة على التغلب على أسلوب البلطجة الذي تتبعونه».



وقال شمخاني، مخاطبًا ترامب: «أنت تقول إنك لا تقبل شيئًا تم التوصل إليه خلال حكم الرئيس السابق ويجب تغييره»، وتساءل: «من يضمن إنه إذا تم التوصل إلى شىء معك لن يرفضه الرئيس القادم (للولايات المتحدة)».

