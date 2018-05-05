الجيش الروسى يعزز قواته بـ10 مقاتلات مزودة بصواريخ «كنجال» الفتاكة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن 10 مقاتلات بعيدة المدى من طراز "ميج-31" دخلت الخدمة القتالية الاختبارية فى الجيش الروسى.



وقال نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن 10 مقاتلات مزودة بمنظومات "كينجال" الصاروخية فرط الصوتية قد دخلت الخدمة القتالية الاختبارية، وهى مستعدة للعمل بالتوافق مع الوضع الراهن.



وأوضح بوريسوف، أن الحديث عن صاروخ فرط صوتى بعيد المدى، قادر على اختراق أنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية، وهو بالحقيقة غير قابل للإصابة، ولديه قوة وقدرات قتالية عالية للغاية.



وأشار بوريسوف إلى أن مقاتلات «ميج-31» هى الأكثر ملاءمة لإعطاء هذه الصواريخ سرعة ضرورية من أعلى الارتفاعات الممكنة.



ودخلت المنظومات الصاروخية من طراز «كينجال» الخدمة فى صفوف القوات المسلحة الروسية فى ديسمبر الماضي، حيث تم نشرها فى مطارات الدائرة العسكرية الجنوبية بروسيا.