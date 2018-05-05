السبت 05/مايو/2018 - 04:41 م
العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير
تصوير: عبدالله هشام
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