«فؤاد» يتقدم بطلب إحاطة حول قرارات غلق دور الأيتام

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن قرارات غلق دور الأيتام ورعاية كبار السن، بسبب عدم وجود سلم طوارئ.



وجاء في طلب الإحاطة: «عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن قرارات غلق دور الأيتام ورعاية كبار السن بسبب عدم وجود سلم طوارئ».



أصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، في الآونة الأخيرة، عشرات القرارات بشأن غلق دور الأيتام ورعاية كبار السن، وكل دور الإقامة التابعة لها بسبب عدم وجود سلم الطوارئ الخاص بحالات الهروب فى حالات الطوارئ، علمًا بأن هذا القرار جاء وفقًا لقرار التزام كل دور الإقامة بأنظمة الحماية المدنية، وعليه يستوجب علي كل دور إقامة توفير تلك الأنظمة، ولكن فى واقع الأمر من بين تلك الأنظمة هو سلم الطوارئ، وهناك صعوبة شديدة فى تنفيذه، وذلك للأسباب الآتية «تكلفة إنشائه، وعدم توافر مساحات كافية له داخليًا وخارجيًا».



يذكر أن تلك الدور منها الموجودة ومرخصة فعليا منذ عشرات السنوات دون أى اعتراضات من الأجهزة المعنية، مما يجعلنا أمام تسريح عدد كبير من النزلاء دون توفير محل إقامة وبدائل لهم.