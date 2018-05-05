تأجيل محاكمة متهمين بالتعذيب والقتل ببولاق الدكرور لـ5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، دائرة بولاق الدكرور، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهمين بالتعذيب والقتل لجلسة 5 سبتمبر للمرافعة.



أسندت النيابة إلى المتهمين، محسن محروس، وإبراهيم أحمد، وعمر مختار، ومحمد فوزي، تهمة قتل المجني عليه كريم إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار، إذ أذاقوه شتى أنواع التعذيب بالضرب تارة، وبتسليط الكهرباء تارة أخرى، وذلك في محل إقامة المتهم الأول للاعتراف.



وجاءت شهادة والدة المجني عليه بأن نجلها على علاقة عمل وصداقة مع المتهم الأول، وأنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجلها، وأن محدثها، المتهم الأول، أخبرها بوعكة المجني عليه، وطالبها بمقابلته لنقله إلى إحدى دور الاستشفاء، وجاءت دراجة بخارية ذات ثلاث عجلات بداخلها نجلها، والمتهمان الأول والرابع الذي فر هاربًا، وسألت المتهم الأول عن الإصابات التي على وجه نجلها فادعى عدم علمه، وتوفي نجلها بمجرد وصوله دار استشفاء بولاق الدكرور العام.



ودلت تحريات رئيس وحدة البحث بقسم بولاق الدكرور، على أنه تلقى بلاغًا من دار استشفاء بولاق الدكرور، تفيد بوصول المجني عليه جثة هامدة، فانتقل قابل والدة المجني عليه، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة اعتقد المتهم الأول أن المحني عليه تعرض جنسيًا لنجلة شقيقته نجلة المتهم الرابع، فاجتمعوا المتهمين في سكن المتهم الأول، وبدأ في تعذيب المجني عليه لإجباره على الاعتراف، وهددوه بهتك عرضه، وأن المجني عليه أنكر لما لم تقترفه يداه.