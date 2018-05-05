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السبت 05/مايو/2018 - 04:37 م

10 إعلاميين يتنافسون فى دراما رمضان.. تعرف عليهم

ستيفانى وهاني سلامة
ستيفانى وهاني سلامة
نرمين مقبل
dostor.org/2157585

شهد الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، منافسة شرسة بين عدد كبير من الإعلاميين، منهم من سيرتدى ثوب الممثل ويتخلى عن دوره كإعلامى، والبعض الآخر كضيف شرف من خلال برامجهم الحقيقية.

وفي السطور التالية، يرصد «الدستور» هؤلاء الإعلاميين:

لميس مع الزعيم
لميس مع الزعيم

لميس الحديدي تبحث فى قضية فساد مع «الزعيم»
فى مقدمتهم الإعلامية لميس الحديدي، تشارك فى أحداث مسلسل «عوالم خفية» بطولة الزعيم عادل إمام، وتظهر بشخصيتها الحقيقية فى 3 مشاهد خلال برنامجها «هنا العاصمة»، وتجمعها المشاهد بالزعيم الذى يجسد شخصية «هلال كامل محسوب أبوالجود»، الصحفى المعارض، ويكشف لها عن تفاصيل قضية فساد كبرى متورط فيها شخصيات نافذة.
ويكون هذا الكشف نقطة تحول فى الأحداث، وبداية مواجهة شرسة، يخوضها «هلال» مع شبكة فساد متشعبة من أصحاب النفوذ، وقد تم اختيار «الحديدى» خاصة أن المسلسل سيعرض على شاشة cbc.

خيرى حسن
خيرى حسن

خيرى حسن مذيع نشرة الأخبار
وفى نفس المسلسل، يظهر المذيع خيرى حسن، بشخصيته الحقيقية كقارئ لنشرة الأخبار، وتتصدرها قضية الفساد التى يتناولها مسلسل «عوالم خفية».

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

إبراهيم عيسي بائع حبوب فى «أرض النفاق»
كما يشارك الإعلامي إبراهيم عيسى، ضمن أحداث مسلسل «أرض النفاق»، بطولة الفنان محمد هنيدي.

ويجسد «عيسى» خلال الأحداث، دور دكتور يدعى «ماضى» يتعرف على «مسعود»، عامل مطحون، يجسده هنيدي، دخله ضئيل وحياته بائسة، ويقدم له أخلاقًا للبيع على هيئة حبوب، ليبدأ «مسعود» في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة.

زينة
زينة

ست الحسن مذيعة فى «ممنوع الاقتراب أو التصوير»
لأول مرة، تشارك الإعلامية شيريهان أبوالحسن، الشهيرة بـ«ست الحسن» فى الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» بطولة زينة، وتظهر بشخصيتها الإعلامية أثناء إجراء لقاء تليفزيونى مع «كاميليا»، فنانة مشهورة، تجسدها زينة، خلال فعاليات أحد المهرجانات الفنية الكبرى.

ستيفاني وهاني سلامة
ستيفاني وهاني سلامة

ستيفاني صليبا تقع فى حب هانى سلامة
نفس الحال بالنسبة للإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا، التى تتنافس من خلال مسلسل «فوق السحاب» أمام النجم هاني سلامة، وتجسد شخصية بعيدة عنها كمذيعة، وذلك من خلال شخصية «تاليا» التي تعيش قصة حب مع شاب يعمل فى مجال السياحة، ويجسده هانى سلامة، وبالصدفة يتورط فى العمل مع المافيا الروسية فى تجارة مشبوهة، وتتصاعد الأحداث بعد ذلك، فى إطار أكشن تشويقى.

عمر زهران
عمر زهران

عمر زهران إعلامي فاسد فى «بركة»
يتنافس الإعلامى عمر زهران، فى السباق الرمضانى من خلال مسلسلين الأول «بركة»، أمام النجم عمرو سعد، ويجسد خلاله دور إعلامى شهير يدعى «علاء عبود»، لا ينحاز سوى لقضايا الفساد من أجل أهوائه ومصالحه الشخصية، ويظهر كضيف شرف فى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» بطولة النجمة يسرا.

عمرو الليثي
عمرو الليثي

عمرو الليثي بشخصيته فى «ربع رومي»
يدخل فى القائمة الإعلامى عمرو الليثى الذى يشارك فى مسلسل «ربع رومى»، من بطولة مصطفى خاطر، ويظهر بشخصيته الحقيقية لتقديم برنامجه «واحد من الناس»، خاصة وأن المسلسل يعرض على شبكة قنوات الحياة التى يعرض عليها البرنامج.

أحمد أمين
أحمد أمين

أحمد أمين برفقة حسنى وحتحوت فى «الوصية»
بينما يظهر الإعلامي الساخر أحمد أمين، مقدم برنامج «البلاتوه»، في رمضان، من خلال دور البطولة في مسلسل «الوصية» أمام الإعلامي أكرم حسني، ويشاركهما الإعلامى الرياضى هانى حتحوت، الذى يظهر ضيف شرف بشخصيته الحقيقية كمذيع للبرامج الرياضية.

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