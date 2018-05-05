ماليزيا ترسل فريقًا أمنيًا لتايلاند لملاحقة قتلة فادى البطش

أعلن المفتش العام للشرطة الماليزية تان سرى محمد فوزى هارون، اليوم السبت، إرسال فريق خاص إلى تايلاند للحصول على مساعدة الشرطة التايلاندية لتحديد موقع المشتبه بهما فى قضية اغتيال القيادى بحركة حماس فادى البطش.



وأضاف المفتش العام للشرطة الماليزية: «نعتقد أن المشتبه بهما فى اغتيال فادي البطش فرا من البلاد، وأرسلنا فريقًا إلى تايلاند لإجراء المزيد من التحقيقات، ونتعاون مع سنغافورة وإندونيسيا فى القضية»، وذلك حسب ما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية.



وأكد هارون أنهم عثروا على الأسلحة المستخدمة فى اغتيال البطش، مشيرًا إلى استخدام المشتبه بهما جوازى سفر مزيفين من صربيا والجبل الأسود لدخول ماليزيا، ويُعتقد أن لديهما جوازات سفر من دول أخرى.



واغتال مسلحون، يرجح أنهم تابعون للموساد الإسرائيلى، الشهر الماضي القيادي بحركة حماس البطش والمحاضر بإحدى الجامعات الماليزية.