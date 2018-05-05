«الوفد» يجتمع بشباب الحزب استعدادًا للانتخابات البرلمانية

عقد الدكتور هاني سرى الدين، سكرتير عام حزب "الوفد"، اجتماعًا مع مجموعات من شباب الحزب، ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، وناقش تطورات الأوضاع على الساحة السياسية.



وقال الدكتور ياسر الهضيبى، في بيان له اليوم السبت، إن الشباب طالبوا خلال الاجتماع باستمرار اتحاد الشباب الوفدى وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.



وأكد الهضيبى أنه خلال اللقاء تمت مناقشة تعزيز المشاركة السياسية لشباب حزب الوفد، بالإضافة إلى تجهيز عدد من شباب الوفد لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة.

