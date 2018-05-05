اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات للمعارضة الروسية

وزير التعليم العالي يشهد احتفالًا بصدور كتاب علمى بمجال الأسنان

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفال جامعة الدلتا والجمعية العربية لغرس الأسنان، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، بصدور الكتاب العلمي الثالث للكاتب العالمي الدكتور عبد ...