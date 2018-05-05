ضبط 50 تمساحًا بمطار هيثرو في لندن

قامت السلطات البريطانية بضبط ما يقارب الـ50 تمساحًا بمطار هيثرو في لندن، بسبب خرق شروط النقل الخاصة بها، وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».



والتماسيح، التي لا تتعدى أعمارها العام، وصلت إلى لندن على متن رحلة جوية قادمة من ماليزيا بوضع صعب جدًا، لضيق المساحة التي وضعت فيها.



ووضعت كل 10 تماسيح في صناديق تتسع لـ4 فقط، ما أدى إلى إصابة كثير منها بكدمات وإصابات جراء العراك الذي دار بينها.



وأفاد المتحدث باسم هيئة ضبط الحدود، التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، بأنه خلال عملية نقل التماسيح لم يتم الاهتمام بسلامتها، ما تسبب بنفوق أحدها أيضًا.



وكانت الحيوانات متجهة إلى مزرعة في كامبردغشاير، لكنها الآن وضعت تحت رعاية مسئولين من قبل الاتفاقية الدولية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.



وقال بيان لوزارة الداخلية إن التماسيح المتبقية، وعددها 49، سيتم نقلها إلى مكان آخر آمن.



وبدوره، أشار جرانت ميلر، مسئول بسلطات الحدود في مطار هيثرو، إلى أنه لا يمكن القبول بنقل الزواحف أيا كان نوعها بهذه الطريقة البشعة.