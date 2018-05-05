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السبت 05/مايو/2018 - 04:23 م

الآلاف يتظاهرون وسط باريس رفضًا لإصلاحات "ماكرون"

مظاهرات باريس
مظاهرات باريس
نيفين أشرف
dostor.org/2157573

تظاهر الآلاف في وسط باريس، اليوم السبت، احتجاجًا على إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتوليه الحكم، وسط انتشار أمني كثيف.

وانتشر نحو ألفي عنصر أمن بينهم قوات مكافحة الشغب بعدما تجمع المشاركون في مسيرة تحت شعار "حفلة لماكرون" اعتبارا من ظهر اليوم في ساحة الأوبرا في "احتفال" ساخر بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس البالغ من العمر 40 عامًا الحكم في فرنسا، وتولى ماكرون رسميا الرئاسة في 14 مايو 2017 خلفا لفرانسوا هولاند.

وشهدت مدن جنوبية مثل تولوز وبوردو تظاهرات أصغر حجمًا، في حين بدأت التظاهرة الحاشدة في باريس على شكل نزهة في الطبيعة بمشاركة عائلات.

وكان المنظمون دعوا المتظاهرين للمشاركة في أجواء احتفالية، إلا أن انتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن بعد إحراق مئات من الشبان المقنعين سيارات ومطعما لشركة "مكدونالدز" خلال التظاهرة السنوية لمناسبة عيد العمال في 1 مايو، أثار مخاوف من أن تشهد تظاهرة السبت أعمال شغب.

ورفع أحد المتظاهرين عاليا لافتة كتب عليها "ماك-رون مقرف" للتعبير عن موقفه من الرئيس الفرنسي والوجبات السريعة.

وأكد المنظمون أن المسيرة من الأوبرا إلى منطقة الباستيل، شرق وسط المدينة، ستتخللها أجواء "مرحة واحتفالية".

ورفع أحد المتظاهرين عاليا لافتة مكتوبًا فيها "ماك-رون مقرف" للتعبير عن موقفه من الرئيس الفرنسي والوجبات السريعة

لكن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غيرفو أعرب عن قلقه من أن تنحو التظاهرة منحى عنيفا.

وأشار المتحدث إلى أن تسمية "حفلة لماكرون" يحتمل معنيين باللغة الفرنسية: إما الاحتفاء بأحدهم، وإما محاولة إلحاق الأذى به.

وقال جريفو "نحن قلقون من احتمال حصول أعمال عنف لذا قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية"، مضيفا أن عمل الشرطة يقتضي ضمان سلامة المتظاهرين السلميين.

ورفع بعض مناصري الحزب اليساري الفرنسي "فرنسا المتمردة" لافتات معادية لماكرون بينها "ليسقط رئيس الأثرياء"، و"لا لانقلاب اجتماعي"، و"من أجل جمهورية سادسة".

وتندرج التظاهرة ضمن سلسلة تظاهرات حاشدة ضد ماكرون الذي تسبب تعديلاته على مختلف الأصعدة من النظام التربوي إلى الشركة المشغلة للسكك الحديد، خلافات مع العديد من الفئات.

ونظم التظاهرة النائب البارز في حزب "فرنسا المتمردة" فرنسوا روفان وأعضاء سابقون في الحركة اليسارية "الليل وقوفا" التي نظمت تظاهرات ليلية في 2016.

وقال روفان لوكالة فرانس برس إن ماكرون قد يكون فاز في انتخابات ديموقراطية في مايو الماضي لكن "الديموقراطية لا تعني السكوت لخمس سنوات".

وتابع روفان، معد الوثائقي الناجح حول الشركات "ميرسي باترون" الذي يسلط الضوء على مشكلة ثنائي فرنسي مع أغنى أغنياء فرنسا، "يحق للناس أن يعترضوا عليه".

واستمر إغلاق العديد من الكليات الجامعية احتجاجا على خطط ماكرون تغيير معايير دخول الجامعات، ما تسبب بفوضى كبيرة للطلاب الذي يجرون امتحانات فصل الصيف.

ونُظّمت تظاهرة جديدة لقطاع السكك الحديد مع احتجاج سائقي القطارات وعمال آخرين على خطط ماكرون إصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (إس إن سي إف) من أجل تخفيف ديونها وتحسين قدرتها التنافسية.

ودعا العديد من اليساريين الفرنسيين معارضي ماكرون، من الطلاب إلى عمال السكك الحديد، للمشاركة في تظاهرة ضخمة على غرار تظاهرة مايو 1968 التي هزت فرنسا قبل نصف قرن.

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