«الآثار» يكشف خريطة توزيع محتويات مقبرة توت عنخ آمون (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الوزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن مقبرة توت عنخ آمون تم اكتشافها فى 4 نوفمبر 1922 على يد هوارد كارتر، عالم الآثار الإنجليزى، وكانت تحتوى على 5398 قطعة أثرية، نقلت جميعها إلى المتحف المصري بالتحرير.



وأوضح أن العجلات الحربية الست لتوت عتخ آمون تجمعت فى المتحف المصرى بالتحرير، قبل أن يتم نقل العجلة الخامسة إلى متحف الأقصر في 1973 خلال افتتاحه، وفى 3 أكتوبر 1987 نقلت العجلة السادسة إلى المتحف الحربى بالقلعة على سبيل الإعارة بعد ترميم استمر ما يقرب من 9 سنوات.



وصلت العجلة الحربية لتوت عنخ آمون من المتحف الحربى إلى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية؛ ليتم عرضها بجانب مقتنياته.



واستقبل المتحف القطعة الأثرية عقب افتتاح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بالمتحف المصرى الكبير، برفقة اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، وعدد من الأثريين بعد افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لتوت عنخ آمون، الذى يستضيفه فندق الميريديان بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.