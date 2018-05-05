آلاف المحتجين يتظاهرون ضد "ماكرون"

كثفت قوات الأمن الفرنسي جهودها في وسط العاصمة باريس، اليوم السبت، حيث احتج الآلاف على إصلاحات إيمانويل ماكرون الشاملة بعد عام من توليه الرئاسة.



وبحسب صحيفة الجارديان، فقد تم نشر حوالي 2000 من أفراد الأمن، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب فى أماكن تجمع المتظاهرين في ساحة الأوبرا، للاحتجاج الذي يحمل اسم "حفل ماكرون".



ولم تساعد الحبكة الأمنية المنظمة من قبل السلطات الفرنسية فى منع المتظاهرين من التوافد منذ الساعات الأولى إلى أماكن تجمع المتظاهرين، فبالإضافة إلى العاصمة كانت هناك تجمعات أخرى فى مدينتي تولوز وبوردو الجنوبيتين.



وكان بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة، أعرب عن مخاوفه يوم الجمعة من أن المظاهرة قد تتحول إلى أعمال عنف، خاصة بعد إحراق عدد من السيارات ومطعم ماكدونالدز خلال مظاهرات يوم العمال 1 مايو فى العاصمة باريس.



وأشار جريفو إلى أن اسم الاحتجاج "fête a Macron" يمكن أن يكون له معنى مزدوج باللغة الفرنسية، إما الاحتفال بشخص ما، أو محاولة إلحاق الضرر به.



وقال: "نحن قلقون من احتمال وقوع أعمال عنف، ولذا فإننا نعزز الإجراءات الأمنية"، مضيفًا أن دور الشرطة يتمثل في ضمان استمرار المسيرة السلمية.



وتعد احتجاجات اليوم هى الأحدث ضمن سلسلة من المظاهرات الضخمة ضد ماكرون، المنددة بإصلاحات الرئيس الفرنسى الشاملة بكل المجالات، بدءًا من النظام التعليمى إلى مشغل السكك الحديدية للدولة.



