جهاز مدينة بدر: الانتهاء من توسعة "الروبيكى" بـ85 مليون جنيه

قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جارٍ تنفيذ وطرح 9 مدارس تعليم أساسي (42 فصلًا)، و14 حضانة، و16 سوقًا تجارية كبيرة، و22 سوقًا تجارية صغيرة، و9 وحدات صحية، ومراكز طبية، و7 ملاعب وساحات رياضية، ومراكز شباب، و3 مخابز.​



وأضاف "الدسوقى"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكى بقيمة استثمارية 85 مليون جنيه، وهو طريق محورى لتسهيل الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بالمدينة، ومدينة العاشر من رمضان، كما يربط بطريق مصر السويس، وطريق مصر الإسماعيلية، ويخدم المنطقة الصناعية بالمدينة بطول 8.5 كم، وقام الوزير بتفقد الطريق، وأكد أنه سيسهم فى تنمية المدينة، وربطها بالمدن المجاورة.