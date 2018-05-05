«واللا» الإسرائيلي: حماس تستعد لمسيرات أكبر في ذكرى النكبة

قال أمير بوخبوط، المحلل العسكري، إن التوقعات الداخلية تشير إلى أن الجيش سيرد على اقتحام الفلسطينيين معبر «كرم أبوسالم»، على الأقل بعدم فتح المعبر غدا الأحد كما هو معتاد.



وحذر «بوخبوط»، في تصريحات لموقع «واللا» الإسرائيلي، من أن حركة حماس الفلسطينية تستعد لسيناريو أكبر من اقتحام المعبر خلال مسيرات يوم النكبة الفلسطينية، موضحًا أنه يجب على جيش الاحتلال إيجاد طرق جديدة لمنع تدهور الأوضاع لمواجهة عسكرية مع حماس.



ونظم الفلسطينيون، أمس، «جمعة عمال فلسطين»، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي بدأت منذ 30 مارس الماضي، وتستمر حتى 15 مايو الجاري، وأسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًا وأكثر من 5000 مصاب.