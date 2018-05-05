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السبت 05/مايو/2018 - 04:17 م

«مدبولي»: جارٍ تنفيذ 35208 وحدات إسكان اجتماعى بمدينة بدر

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
الدستور
dostor.org/2157565

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لبعض المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها بمدينة بدر.

وأكد «مدبولى» أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16584 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى في مدينة بدر، منها 5016 وحدة بالمنحة الإماراتية، ويجرى تنفيذ 35208 وحدات، تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منها نحو 25 ألف وحدة، وشركة أخرى 10 آلاف وحدة، و5 آلاف وحدة أخرى تنفذها محافظة القاهرة، لمصلحة حاجزى بدر، بخلاف 9432 وحدة تم طرح تنفيذها بمنطقة الامتداد الشرقى بجوار مشروع سكن مصر، كما يجرى التخطيط لطرح تنفيذ 30 ألف وحدة أخرى.

وشدد على شركات المقاولات المنفذة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة، لسرعة الانتهاء من الوحدات، وتسليمها للحاجزين، مشيرًا إلى أنه يدرك أن الحاجزين المحولين من القاهرة الجديدة، والحاجزين بالإعلان الثامن، تأخر تسليمهم، ولكن يجب أن يدرك الحاجزون أيضًا أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتنا، أهمها قرار تحرير سعر الصرف، وما استتبعه من ارتفاعات كبيرة لأسعار مواد البناء، نتج عنها توقف شركات المقاولات تقريبًا عن استكمال مشروعاتها، وقد تحركت الحكومة، بالتنسيق مع البرلمان، وتم إصدار قانون التعويضات، ونصرف حاليًا التعويضات للمقاولين، والعمل يتم بصورة جيدة، ومجلس الوزراء أعطى مهلة لكل شركات المقاولات سنة، لاستكمال مشروعاتها، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا كبيرًا من الوحدات، ودفعت التعويضات، وندفع العمل فى كل المواقع.

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