مسعد عمران: مد معرض «مصري» للحرف اليدوية يومًا إضافيًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مد فترة انعقاد معرض «مصري»، الذي تشارك فيه غرفة الحرف اليدوية، بالتعاون مع المصدرين المصريين، وعدد من الجهات الأخرى، ليوم آخر، على أن ينتهي غدًا الأحد.



من جانبه، قال مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، إن الوزارة اتفقت مع الأطراف المشاركة بالمعرض على مده يومًا إضافيًا؛ نظرًا للإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء منتجات الحرف اليدوية المختلفة.



وشدد عمران على أن المعرض فرصة جيدة لراغبي شراء المنتجات اليدوية في مختلف القطاعات، والتي يوفرها المعرض خلال فترة انعقاده بأسعار بسيطة وبخامات وجودة عالية تؤكد جودة المنتجات الحرفية المصرية، مضيفًا: «المعرض فرصة نادرة، حيث يعقد للمرة الأولى في مصر، بالتعاون مع الجهات المختلفة التي تسعى لدعم وتعزيز دور قطاع الحرف اليدوية خلال الفترة الحالية».



جدير بالذكر، أن معرض «مصري» انطلق فى 2 مايو الماضي، بمشاركة عدد من الجهات، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي وغرفة الحرف اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية وجمعية المصدرين المصريين.