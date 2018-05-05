تأجيل طعن يطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة لـ2 يونيو
أجّلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الطعن على دستورية المواد «17، 35، 57»، والفقرة «ج»، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لـ2 يونيو المقبل.
أجّلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الطعن على دستورية المواد «17، 35، 57»، والفقرة «ج»، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لـ2 يونيو المقبل.
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