القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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السبت 05/مايو/2018 - 04:10 م

تأجيل طعن يطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة لـ2 يونيو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
عماد سليمان
dostor.org/2157557

أجّلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الطعن على دستورية المواد «17، 35، 57»، والفقرة «ج»، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لـ2 يونيو المقبل.

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