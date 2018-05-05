القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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السبت 05/مايو/2018 - 04:03 م

ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2157552

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادرت سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه: إن "إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول".

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح، في حين غادرت 48 سيارة نقل محملة بـ 2064 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 175784 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25693 طنًا.

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