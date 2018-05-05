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السبت 05/مايو/2018 - 04:02 م

إصابة أب ونجله فى مشاجرة بين أشقاء على أرض بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدقهلية ـ سالي نافع
dostor.org/2157551

أصيب أب ونجله فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أشقاء من الأم فى قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، لخلافات بينهم على قطعة أرض.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، يفيد باستقبال مستشفى نبروه المركزى، "صابر ش"، 66 سنة، فلاح، مصابًا باشتباه نزيف داخلى بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولى، ونجله "عاطف"،31 سنة، عامل، مصابًا بجروح قطعية بفروة الرأس واليدين وقطع بالأوتار ويقيمان بقرية بهوت.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص اتهم المصاب الثانى "محسن.ا"، 61 سنة، بالمعاش، وشقيقه "حمدي"، 50 سنة، خفير خصوصى، و"رضا ا"، 55 سنة، موظف، أخوات المصاب الأول من الأم، ومعهم "محمود.م"، 28 سنة، عامل، و"مروان م"، 31 سنة، عامل، نجلي خالة المصاب الأول، وجميعهم مقيمون فى قرية بهوت بالتعدى عليهم بالضرب بالأيدى والأسلحة البيضاء "سنجة ومطواة" وأصابوهم لوجود خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

تمكن ضباط مباحث نبروه من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط الأدوات المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8116 جنح مركز نبروه لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابه العامة.

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