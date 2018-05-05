السعودية: مليار ريال حجم صادرات المملكة من الأسماك

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن صادرات مشاريع الاستزراع السمكي «الأسماك والجمبري»، التي تنتجها، تعدت 37 ألف طن، وتقدر قيمتها بنحو مليار ريال.



وقال وكيل الوزارة للزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة: «قارة آسيا تصدرت الاستيراد السمكي من المملكة بحوالي 35 ألف طن، تلتها دول أوروبا، ثم الدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية».



وأضاف أن ارتفاع الصادرات يأتي كأحد مخرجات برنامج التحول الوطني 2020، من خلال استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020.