موسكو: لندن هدفها الرئيسي الحفاظ على التحالف المضاد لروسيا

أكدت السفارة الروسية لدى بريطانيا، أن لندن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على التحالف المضاد لروسيا.



وأوضحت السفارة، في بيان، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن التحدي الذي يواجه الحكومة البريطانية في الوقت الحالي هو الحفاظ على الائتلاف المضاد لروسيا، الذي حاول حزب المحافظين تكوينه بعد حادث تسميم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة ساليسبيري البريطانية، باستخدام غاز الأعصاب.



يشار إلى أن ذلك البيان جاء تعقيبا على مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، يفيد بأن لندن ستستغل القمم الدولية المقرر عقدها خلال العام الجاري للدعوة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة ما سمته بالتضليل الإعلامي الروسي، والحث على إعادة التفكير بشأن الحوار الدبلوماسي التقليدي مع موسكو.