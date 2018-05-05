الدفاع الجزائرية تعتقل إرهابيين اثنين شرق البلاد

أعلن الجیش الجزائري، الیوم السبت، اعتقال إرھابیین اثنین خطیرین خلال عملیة نوعیة بولایة «جیجل»، التي تبعد نحو 400 كیلومتر شرقي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائریة، في بیان لها: «إن فرقة تابعة لھا اعتقلت حشود محمد وخطاب سمیر، في سیاق الجھود الحثیثة التي تبذلھا وحدات القوات المسلحة في مجال مكافحة الإرھاب، ومواصلة العملیة النوعیة المتواصلة بزیامة منصوریة بولایة جیجل».



وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أن المعتقلین كانا قد التحقا بالجماعات الإرھابیة عامي 1994 و1996 على التوالي، موضحة أنه كان بحوزتھما رشاشان من نوع كلاشينكوف وخمسة مخازن ذخیرة مملوءة.



وبذلك ترتفع الحصیلة الإجمالیة للعملیة، التي انطلقت بدایة شھر أبریل، إلى تحیید ثمانیة إرھابیین بعدما تم القضاء على شخص، وإلقاء القبض على خمسة آخرین، في حین سلم اثنان نفسیھما للسلطات العسكریة بالمنطقة؛ استجابة لطلب عائلتیھما.