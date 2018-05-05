وزيرة الثقافة اليونانية تزور جناح مصر فى معرض ثيسالونيكى

زارت ليذيا كونيورذو، وزيرة الثقافة اليونانية، اليوم السبت، الجناح المصرى بمعرض ثيسالونيكى الدولي الخامس عشر للكتاب، فى اليونان، والذى تشارك به الهيئة العامة للكتاب بالعديد من الإصدارات المتنوعة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وتفقدت الوزيرة الإصدارات التى شاركت بها مصر هذه الدورة، وأثنت على تنوع المعروض من الكتب من حيث الأدب والفن التشكيلى والخط العربى.



وأهدت الهيئة العامة للكتاب إلى الوزيرة اليونانية ميدالية، وبردية برسوم فرعونية.



وأعربت كونيورذو عن سعادتها بالميدالية المقدمة من الهيئة، وبالمشاركة المصرية المتميزة في المعرض.



يذكر أن هذه الزيارة تأتى قبيل الندوة المحدد انعقادها بالجناح المصرى اليوم بعنوان «الأدب المصرى المعاصر»، وأهم صورة للكاتبة والمترجمة الكبيرة بيرسا كوموتسي.