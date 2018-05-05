بالصور.. هشام عباس فى وصية أكرم حسنى وأحمد أمين على CBC

انتهى الفنان هشام عباس، من تصوير أحداث دوره كضيف شرف فى المسلسل الكوميدى «الوصية»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث سيظهر فى إحدى الحلقات مع الأبطال أكرم حسنى وأحمد أمين.



تدور أحداث «الوصية» في حلقات منفصلة متصلة حول وفاة مليونير مصرى يدعى طارق النويرى، أحد عمالقة صناعات الحلويات فى مصر، وبذلك يصبح الوريث لهذا ابنه الوحيد «إبراهيم»، والمشهور باسم «إيبو»، الذى سُميت منتجات الشركة باسمه ووضعت صورته وهو صغير على أغلفتها، ما أكسبه شهرة ومحبة الناس.



نكتشف من خلال الأحداث، أن إبراهيم شخص مستهتر وطائش، ولذلك ترك والده وصية بشروط يقوم بتنفيذها، برفقه سكرتيرة والده «شاهى».



«الوصية» تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، إخراج خالد الحلفاوي، وتضم بطولته العديد من النجوم، من بينهم أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، أميرة الشريف، وخالد كمال.