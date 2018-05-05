إنقاذ 1300 معتمر باكستاني من حريق في فندق بالمدينة المنورة

تمكن الدفاع المدني السعودي، من إنقاذ 1300 معتمر باكستاني، بعد أن شب حريق في أحد الفنادق في المدينة المنورة، غرب المملكة العربية السعودية.



وقال الدفاع المدني السعودي - في بيان له اليوم السبت - إنه تمكن من إجلاء 1300 زائر من الجنسية الباكستانية من أحد الفنادق بدون إصابات، مشيرًا إلى أن عملية النقل تمت احترازيًا بعد نشوب حريق في مدخنة المطعم وتصاعد الدخان للأدوار العليا.



يأتي هذا في إطار رفع حالات الطوارئ في مكة المكرمة والمدينة المنورة غرب المملكة للمحافظة، على أمن وسلامة المعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان.