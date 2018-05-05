"سعفان" يكرم 5 شركات لرعاية العمالة غير المنتظمة

كرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 5 شركات مقاولات مميزين في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة العاملين لديها.



وأشار «سعفان» إلى أن ذلك يأتي تشجيعًا للشركات الأخرى لرعاية هذه العمالة تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، لحماية تلك الفئة.



وشركات المقاولات المكرمة هي: كور إير، إسكندرية للخدمات، الصالح، سبورتنج، ومكتب الياسمين المتعاقد مع أحياء المحافظة.



جاء ذلك على هامش تسليم 1014 عاملًا من العمالة غير المنتظمة «شهادات أمان» بمحافظة الإسكندرية، وتسلمها عدد من العمالة، بحضور السكرتير العام المساعد، اللواء أحمد بسيوني، نيابة عن المحافظ، حسن رداد إبراهيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وباتعة أمين وكيل المديرية، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، فتحي عبد اللطيف، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، والقيادات العمالية من قطاع البترول.