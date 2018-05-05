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السبت 05/مايو/2018 - 03:18 م

ننشر خطة "البترول" لاستقبال شهر رمضان

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2157481

أعلنت وزارة البترول استعداد الشركات التابعة لها لاستقبال شهر رمضان وإعلان حالة الطوارئ بداية من الأسبوع المقبل، وذلك من خلال ضخ كميات إضافية من المواد البترولية بنسبة 10% زيادة من "بنزين بجميع أنواعه – سولار– بوتاجاز"، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص رقم للطوارئ لاستقبال أى شكاوى من المحطات والمواطنين بنقص أى منتجات فى جميع المحافظات.

وكشف المهندس عادل الشويخ رئيس شركة "بتروجاس"، في تصريح لـ"الدستور" أن الشركة تستعد حاليا لاستقبال شهر رمضان من خلال توفير أسطوانات البوتاجاز لجميع المستودعات بالمحافظات، مشيرا إلى أن رصيد المخزون الاستراتيجى من البوتاجاز، آمن ويكفى لسد احتياجات البلاد.

وأضح "الشويخ"، أن الشركة تستھدف تعبئة أكثر من 9 ملايين طن بوتاجاز تعادل 312 مليون أسطوانة، لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال العام المالى المقبل20182019.

وتراجعت معدلات استهلاك البوتاجاز خلال الربع الاول من العام الحالي 2018، إلى نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا، بدلًا من مليون و100 ألف اسطوانة خلال العام الماضى، بسبب توصيل الغاز الطبيعى لنحو أكثر من 650 ألف وحدة سكنية وإحلاله محل البوتاجاز.

وتعد "بتروجاس" الشركة المسئولة عن تعبئة وتوفير البوتاجاز لجميع المحافظات، وتسعى للحفاظ على الأصول الإنتاجية وتطويرھا ورفع كفاءتھا من خلال المشروعات المتعلقة بتأمين وتعبئة الأسطوانات، وإصلاحھا وإعادة تأھيلھا.

كما تستعد الهيئة العامة للبترول لضخ كميات اضافية من البنزين بجميع انواعه "80 -92 -95" فى جميع محطات الوقود على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بنسبة 10% من الاستهلاك الطبيعى، إذ تستهلك مصر يوميا نحو 7.5 مليون طن بنزين سنويا، ويبلغ الإنتاج المحلى من البنزين نحو 4.4 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلى من السولار نحو 8 ملايين طن، بينما تستھلك البلاد نحو 5.14 مليون طن سنويا.

ويعد بنزين 80 أعلى فئة فى الاستهلاك إذ يمثل نسبة 51%، أما بنزين 92 نسبة استهلاكه تُعادل 45%، أما بنزين 95 فنسبة استهلاكه لا تزيد على 4%.

ووصل سعر بنزين 80 بعد الزيادة الأخيرة فى يونيو 2017 إلى نحو 3.65 جنيه للتر بعدما كان 235 قرشا، والبنزين 92 وصل إلى 5 جنيهات بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، والبوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

كما تستعد الهيئة لضخ كميات اضافية من السولار بجميع المحافظات وبخاصة محافظات الصعيد، التى بها نسبة اراضى زراعية كبيرة، لتلبية احتياجات المحافظات خلال موسم الحصاد والتى يزداد فيه معدل استهلاك السولار بنسبة تصل الى 10% عن المعدل الطبيعى والذى ينتهى الموسم خلال نهاية مايو الجارى، إذ تستهلك مصر من 35 إلى 37 الف طن سولار يوميا، وتزداد إلى نحو 42 الف طن خلال موسم الحصاد.

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