المعارضة القطرية: فضائح "الحمدين" ضد الشعب القطري لن تتوقف

قالت المعارضة القطرية، إن سلسلة الفضائح التي يتورط بها النظام القطري إقليميًا ودوليًا وتضع سمعة الشعب القطري على المحك لن تتوقف، مشيرة إلى أن تورط أجهزة "تميم" بإهدار الدم الخليجي والعربي لصالح خامنئي وحرسه الثوري وميليشياته هو مسار قديم وثابت.



وأضافت في سلسلة من التغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما نريد أن نكشفه في إئتلاف المعارضة عن آخر فضائح النظام ضمن هذا الاطار سيؤكد صوابية دعواتنا المتكررة لمحاكمة دولية لتميم وجماعته".



وتابعت: "لقد ثبت للأخوة المكلفين بالتواصل والتنسيق مع الداخل القطري، أن أجهزة النظام الأمنية خصصت اجتماعاتها مؤخرًا مع نظرائها الإيرانية بهدف العمل على تشكيل تنظيم متطرف، بل أكثر تطرفًا من داعش".



وأكدت المعارضة القطرية، أن التنظيم الجديد سيستعمل من أجل استهداف مصالح الدول الخليجية والعربية والغربية في مناطق تسيطر عليها إيران وبعدها يتم خداع الرأي العام العالمي والإدعاء أن ميليشياتها المذهبية تمكنت من كشف الفاعلين.



وأوضحت: "وبالتالي يكون تميم متورط أيضًا بتقديم الدعم للإيرانيين في محاولة تحقيق هدفهم الدائم بتبييض صفحتهم أمام الخارج وفي الوقت نسفه تشويه سمعة امتنا العربية وشعوبها".