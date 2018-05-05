6 مصابين جراء أمطار غزيرة وسيول فى العاصمة التركية

انهمرت الأمطار الغزيرة بصورة غير متوقعة على بعض أحياء العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، فأوقعت ستة جرحى، وغمرت الشوارع بالسيول الموحلة.



وقال رئيس بلدية أنقرة، مصطفى تونا، فى تصريح لشبكة «إن. تى. فى» الإخبارية: «هذه كارثة طبيعية.. لا خسائر فى الأرواح، لكن ستة أشخاص أصيبوا بجروح»، مشيرا إلى وقوع «أضرار مادية كبيرة».



وغمرت السيول حى ماماك، شرق العاصمة، فى أعقاب أمطار غزيرة تساقطت فى منتصف النهار، على أن تستمر متقطعة حتى أول المساء، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.



وبثت شبكات التلفزة الصور المؤثرة للآليات التى جرفتها سيول موحلة، وأظهر شريط فيديو رجلا جالسا القرفصاء فوق غطاء محرك سيارة يجرفها التيار.



وأكد رئيس بلدية أنقرة للشبكة: «هذه ظاهرة تحصل مرة كل 500 سنة، لم ير أحد شيئا مماثلا من قبل.. هذا وضع استثنائى، غير طبيعى»، وفى العام الماضى تعرضت إسطنبول مرتين لفيضانات حدثت فى فصل الصيف وأصابت المدينة بالشلل.