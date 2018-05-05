القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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السبت 05/مايو/2018 - 03:14 م

بالصور.. نوال الزغبى فى ليالى دبى

بالصور.. نوال الزغبى
حسين الجندي
dostor.org/2157472

أحيت النجمة نوال الزغبي، مهرجانًا جماهيريًا ضخمًا في Dragon Mart 2 بدبي، من تنظيم شركة Spotlight لماهر خوخجي، حيث امتلأت قاعة المول بأكثر من 2000 شخص، حضروا للقائها في حفل من أنجح حفلات افتتاح موسم الصيف.

ولم يهدأ الجمهور مع نوال الزغبي لمدّة ساعة ونصف، الذي ردّد معها أجمل أغانيها، برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، وغنّت جديدها وقديمها، واختارت من جديدها (قالوا) التي تفاعل معها الحاضرون بشكل مُلفت ورددوها معها غناءً، كما غنّت (بالقلب)، (بحبّو كتير)، (كاراميل)، (ألف مية)، (ما اندم عليك)، (الليالي) وغيرها من أجمل أغنياتها.

يذكر أنّ نوال ستسافر إلى هولندا بتاريخ 12 مايو المقبل، لتحيي حفلًا ساهرًا في هولندا، لتعود بعده إلى بيروت استعدادًا لموسم صيف حافل بالمهرجانات والحفلات.

بالصور.. نوال الزغبى فى ليالى دبى
بالصور.. نوال الزغبى فى ليالى دبى
بالصور.. نوال الزغبى فى ليالى دبى
بالصور.. نوال الزغبى فى ليالى دبى
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