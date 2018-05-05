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سياسي
السبت 05/مايو/2018 - 03:14 م

"مستقبل وطن" بالمنيا يبحث أجندة عمل شهر رمضان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
محمد الشريف
dostor.org/2157471

عقدت أمانة حزب "مستقبل وطن" في مغاغة بالمنيا، بحضور الدكتور نور أبو حتة، الأمين العام للمحافظة، اجتماعا موسعا، مساء اليوم، لمناقشة خطة عمل الفترات المقبلة وبحث العديد من الملفات والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وقال أبو حتة، في بيان للحزب، إنه تم خلال اللقاء التأكيد أن مستقبل وطن كيان شبابي هدفه الأول والأخير هو دعم وتمكين الشباب ومساندة الدولة في مسيرتها الوطنية، وأنه لم ولن يقبل إقصاء أي نموذج شبابي قادر على بذل المزيد من العرق والجهد لمصلحة البلاد.

وأكد أن الاجتماع تطرق لملف الوضع الحالي والحديث عن الاندماجات مع كيانات سياسية أخرى وتم التأكيد أن مستقبل وطن ليس ضد التحالفات والاندماجات ولكنه ضد محاولة التنكيل أو العصف بتاريخه واستراتيجيته وما حققه من إنجازات على مدار الفترات الماضية، مضيفا:" لن تسرق أحلامنا وسنظل نعتز بما قدمناه وما نسعى لتقديمه للمساهمة في رفعة الوطن".

وأشار إلى أن شباب مستقبل وطن قدموا على مدار السنوات الماضية نموذجا حزبيا فريدا يحتذى به في جميع دول العالم وأصبح محط اهتماماتهم واتضح ذلك جليا من خلال حجم زيارات السفراء لمقر الحزب للتعرف على هذه التجربة عن قرب والتي استطاعت أن تتصدر المشهد السياسي تنظيميا ونيابيا، وأن الفترات المقبلة ستشهد طفرة تنظيمية بتعزيز التواصل مع المواطنين وتذليل العقبات من أمامهم وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأضاف: نجدد ثقة كل شباب وأعضاء الحزب في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تمكن بالمرور بالبلاد لبر الأمان والحفاظ على مقدراتها والتصدي لجميع المخططات الدولية التي تسعى للنيل منها وسنظل نرى فيه مستقبل وطن وسنبذل كل جهدنا لمساندته.

واختتم البيان قائلا: "كما نجدد بيعتنا وثقتنا في المهندس أشرف رشاد، ربان سفينة مستقبل وطن والأب الروحي لشبابه، في قدرته على الحفاظ على مسيرة الحزب وحلم ملايين الشباب الذي بنوه بعرقهم وعشقهم لتراب بلدهم في اختيار الأنسب وما تقتضيه المصلحة العليا".

"مستقبل وطن" بالمنيا يبحث أجندة عمل شهر رمضان
"مستقبل وطن" بالمنيا يبحث أجندة عمل شهر رمضان
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