تأجيل محاكمة "يعقوب" فى 33 قضية «شيكات وتبديد» لـ ٢ يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، اليوم، بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، الهارب من تنفيذ أحكام في 33 قضية "شيكات، وتبديد" بإجمالي 61 سنه سجن، لـ٢ يونيو، للقرار.



عقدت برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبدالفتاح، أمانة سر، علاء فرح وأحمد رفعت.



كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء أسامة الصغير، وجَّهت حملة أمنية، قادها اللواء أشرف حشيش، مدير مباحث تنفيذ الأحكام، على العديد من القطاعات، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، بقصد تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، تم خلالها القبض على "مجدي يعقوب".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.