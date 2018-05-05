"أوليكس" تُعلن عن خطة لتوسع وتطوير خدماتها بمصر

أعلنت مجموعة "أوليكس" لخدمات الأعلانات المبوبة إلكترونية، عن إعداد خطة شاملة للتوسع وتطوير خدماتها ‎في مصر بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع التجارة الإلكترونية.



‎وتشتمل خطة التوسع والتطوير التي ينتظر أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القصيرة المقبلة على عدد من المحاور لعل أهمها، محور تشجيع الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية، محور تطوير حلول جديدة لدعم كل من صناعات التطوير العقاري والسيارات وبخاصة وأن إجمالي عدد المستخدمين شهريا عبر منصة "أوليكس" يصل إلى 3.3 مليون مستخدم (1.5مليون في مجال العقارات و1.8 مليون مستخدم في قطاع السيارات)، هذا بجانب محور حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وتشجيع الدفع الإلكتروني.